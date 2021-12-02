花蓮崇德隧道大貨車失控釀4車連撞 車流嚴重回堵 17:572021/12/02 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮崇德隧道今（2日）下午發生1輛大貨車疑似失控追撞前方3部車輛，造成4車在車道中撞成一團，狀況已於下午2點41分排除。（翻攝自宜花東災害通報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮崇德隧道今（2日）下午發生1輛大貨車疑似失控追撞前方3部車輛，造成4車在車道中撞成一團，車流嚴重回堵，警消獲報後已趕抵現場，狀況已於下午2點41分排除、無人受傷，詳細事故原因有待調查釐清。 國一南下鼎金段8大車連環撞 車流一度嚴重回堵 馬路防滑係數不足 三重環河南路頻摔車 和潤分拆部門 攻重車分期市場 金門2車相撞 小客車半毀幸人無恙 #花蓮 #大貨車 #4車 #車流 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進口車缺爆 11月車市熄火 04:102021/12/02 產業特刊 超猛！裕日車SENTRA特仕車完銷 宣布加碼200台 11:272021/12/02 財經 人氣IP陪過耶誕 天竺鼠車車南北都夯 04:102021/12/02 時尚消費 權證星光大道－新唐 大啖車用商機 04:102021/12/02 證券．權證 進口車缺車無解 全年車市篤定衰退 04:102021/12/02 財經焦點 長庚醫院嗨爆醫療科技展 4大主題區、衛教講座熱鬧滾滾 15:492021/12/02 生活 鋼軌樁砸太魯閣號 王國材怒拔兩主管 04:102021/12/02 社會新聞 全長1035公里 中寮鐵路3日全線開通營運 15:262021/12/02 兩岸 國產車趁隙反攻 大打促銷戰 04:102021/12/02 產業特刊 社會熱門新聞 林秉樞嗆殺女友判決案號公開 法院認證：不只高嘉瑜受害 - 社會 陪林秉樞躲飯店「長髮神秘女」職業曝光 成追查私密片關鍵證人 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 影片曝光！頭被男友壓進火鍋 女友竟不提告 - 社會 林秉樞對媒體發聲明 林智群要他快做這1事：不然會害死自己 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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