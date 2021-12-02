台灣機械工業公會與外貿協會主辦台北國際工具機展，首度與台灣工具機暨零組件公會舉辦台灣國際工具機展，2022年2月21日一連6天，在南港展覽一、二館聯展登場，吸引友嘉集團、上銀、東台、台中精機、永進及日本發那科及西門子等920家廠商報名參展，使用5200個攤位，是疫情後最大規模實體展。

為招攬國外買主及廠商來台參展及採購，貿協董事長黃志芳表示，貿協會與經濟部協商，再向指揮中心專案申請。

外貿協會2日下午舉行台北國際工具機展與台灣國際工具機展聯展記者會，貿協董事長黃志芳與友嘉集團總裁朱志洋、東台集團董事長嚴瑞雄、台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲等意見領袖，以工具機產業在疫情後時代的智慧升級為主題，與主持人進行對談。

貿協董事長黃志芳會前受訪表示，2011年全球工具機產值高達1090億美元，2020年受疫情影響而降至650多億美元。疫後，邁向工業4.0、電動車及5G等新世代，需求快速成長，全球供應鏈重組，轉向短鏈、在地製造及區域製造趨勢，台灣工具機產業去年很慘澹，但去年下半年起工具機訂單已快速回升。

黃志芳指出，台北國際工具機展及台灣國際工具機展明年二月聯展，組成工具機奧林匹克夢幻國家隊，以線上線下同日開展，是疫後最大實體展。這次聯展總計友嘉集團、上銀、台中精機、台達電、德國西門子、日本三菱電機等920家廠商報名參展，使用攤位5200個。

黃志芳指出，機械公會與工具機公會曾向貿協反映，希望開放國外買主來台，貿協會與經濟部討論，會向指揮中心專案申請外籍人士來台參展或採購。

機械公會理事長魏燦文表示，機械公會預期工具機聯展後，2022年台灣機械產業出口值會從今年320億美元，一舉衝至350億美元，創歷史新高。

工具機公會理事長許文憲指出，2021年台灣工具機產值40億美元、出口值28億美元，年成長三成，應該不成問題；2022年台灣工具機產值預估年成長二至三成。最近日圓貶值，新台幣匯率卻升值，恐會影響台灣工具機銷美國、大陸及東南亞等市場訂單。

許文憲受訪表示，今年工具機產業產值年成長三成以上，台灣工具機廠及零件業目前接單能見度看到明年第二季，他看好明年工具機產業景氣，明年物價雖無法回到起漲前水準，但相對穩定、新台幣匯率又不再大幅升值，台灣工具機產業產值及出口值年成長二至三成。

許文憲表示，今年台灣半導體及3C產業出口成長，帶動國內製造業出口增長，帶動新台幣匯率太強勢。相較之下，日圓貶值，台灣零件業接日本工具機廠訂單採用日圓計價，有利日本出口，卻不利台灣工具機業銷往美國、歐洲及東南亞等市場。業者擔心被美國列為匯率操縱國，期待政府能正視新台幣匯率太強問題，希望新台幣匯率能比照大陸、日本及韓國等亞洲國家貨幣走勢。