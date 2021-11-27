3X3.EXE台灣總決賽連續兩年在台中火車站新站2樓平台開打，2021年度爭霸賽本周末登場，走出月台即達球場，精彩的球賽也吸引不少來往的旅客駐足，讓人來人往的台中車站更加熱鬧有活力，男子組12隊經過一番廝殺，最終8強出爐，女子組4隊晉級，28日下午兩點起在進行最終決戰。

3X3.EXE聯盟賽為全球最大之跨國3X3聯盟，去年首度登台舉辦，由台北2派克帶走年度總冠軍，而今年總決賽於今天同地開戰，賽事開打前先進行上季個人獎項頒獎，台中市政府運動局局長李昱叡親自頒獎，台北2派克陳智傑包辦2020年聯盟賽得分王及兩分球得分王獎項，最佳球隊由新北Footer拿下，台中火車站則獲最佳場地獎。

為期兩天的3X3.EXE聯盟賽台灣總決賽，今年由男子組12隊依例行賽積分進行S型分組，4組取前兩名晉級8強，歷經一整天的激戰，最後晉級隊伍與例行賽前8名隊伍變動不大，僅台中中一數位擠下例行賽排名第7的台南啟碩Apex。

明天8強決賽由高雄富明國際xTGF、台北天淨、新北Footer、台中夢想家青年、台南DEUX野獸、新北XPORTS HOOPERS、台中中一數位及台北2派克捉對廝殺，進行單淘汰賽。女子組最終4強則由台北國泰對上台北天淨、宜蘭烤哇邦嘎碰上台中國泰。

今天同日也進行2分球大賽預賽，各隊派1名球員進行外線比拚，本季射手大對決，男子組由新北Footer張哲銜及台北2派克盛積晏出線，女子組將由台中國泰黃鈴娟及台北國泰歐婕晉級明天的決賽。

近3個月的聯盟賽進入尾聲，男、女子冠軍隊將在明天晚間出爐，賽事從下午2點起開打，歡迎球迷到場共襄盛舉，見證年度霸主誕生，賽事也將透過3X3.EXE、Absolute3x3、TSNA youtube頻道及Absolute3x3臉書粉絲專頁播出。