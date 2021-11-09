義竹鄉長黃阿家到偏鄉國小發放小點心。（義竹鄉公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

義竹鄉公所自2019年首次結合民間團體提供健康小點心給鄉內學校，學生、老師皆非常開心，鄉公所因此自2020年開始自籌經費辦理巡迴發點心，皆是減糖又健康的餐點，今年11月9日開始巡迴至全鄉6所國中小發放。

義竹鄉長黃阿家說，鄉內有6所國中小就有5所是教育部認定的偏遠地區中等以下學校，在城鄉差距的情況下，使得偏鄉地區的兒童與青少年在學習的道路上較為辛苦，希望藉這樣的活動，讓孩子感受來自外界的愛與關懷。

義竹鄉公所社會課長黃宣毓指出，2019年是與民間團體合作，請點心師傅現場做麻糬與奶酪；今年請點心師傅現場製作雞蛋糕加牛奶；今年則考量疫情關係，原先9月的活動延至11月，並準備牛奶、請點心師傅先做好減糖杯子雞蛋糕，在上面加上少許巧克力，希望能撫慰同學受疫情影響的心，每年都有近千名學生受益。

黃宣毓表示，今年因新冠肺炎疫情，很多活動都延期或停辦，鄉長為遵守與孩子們的約定，選在疫情趨緩的現在辦理，從今天到星期五巡迴到6所國中小，每年辦此活動的經費雖不到10萬元，卻能讓孩子得到滿足，也鼓勵學生們多愛自己的家人、認真學習，未來如有能力，應回饋與奉獻社會。