雲林縣林內鄉繼13日發生豆漿店鬥毆案後，不到24小時，雲林縣虎尾鎮14日上午9時許發生聚眾鬥毆事件，2派人馬各5名男子在1家KTV外談判，一言不合持棍棒互打，只見眾人拿著棍棒「往死裡打」，有人被打到倒地不起，大白天發生如此兇殘畫面，看得讓人怵目驚心。這起鬥毆事件造成一名男子肋骨骨折、另1人下巴被打碎傷勢較重送醫，其餘8人輕傷逃逸四散，警方循線逮捕逃逸8人進行偵訊，結果其中一名涉案顏姓男子，竟然是議員顏旭懋的兒子，顏旭懋事發後坦承，當時兒子確實在場，可是他是去當和事佬，沒想到「公親變事主」，無辜遭受波及，頭被打破縫了8針。

議員顏旭懋表示，兒子公親變事主，頭被打爆縫8針。（圖／翻攝畫面）

警方接獲報案，虎尾鎮文科路1家KTV外，14日上午9時許出現6輛汽車，共下來10名男子，雙方站成2邊談判，愈講愈大聲，最後各持棍棒互打，有人被打倒在地上，場面非常混亂，路人經過看到報警，但警方趕到時雙方人馬已作鳥獸散。

警方調閱路口監視器以車追人，循線逮捕參與鬥毆的8人，發現其身上都有傷痕，但並不嚴重，偵訊後有人坦承有2人傷勢較重送醫，警方趕往台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院了解，1人肋骨骨折、1人下巴被球棒打碎，並無生命危險。

據了解，2派人馬分別由台西鄉丁姓、麥寮鄉廖姓男子帶頭，相約在KTV外談判，談判破裂才大打出手，警方追查到1把空氣槍、棍棒等相關證物，目前持續偵訊到案犯罪釐清案情，不料涉案人員中，有一位是雲林縣議員顏旭懋的兒子。

顏旭懋受訪時解釋，兒子週六都會在服務處幫忙，昨天上午接到一通電話，打來的人自稱統領KTV有人被砍殺，要他過去查看「一下車還沒說兩句話，對方就朝他開槍，但是卡彈」，他衝上去搶槍自衛，結果被槍托攻擊，雙方最後打成一團，「兒子只是去當和事佬，卻無辜遭受波及，頭被槍托打破縫了8針」 。