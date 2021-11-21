嘉義家扶展愛服務隊成立至今40年，今40周年慶祝大會上，上百位各世代的展愛隊員回娘家聯誼歡聚，大家一起慶生。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶展愛服務隊成立至今40年，今40周年慶祝大會上，上百位各世代的展愛隊員回娘家聯誼歡聚，大家一起慶生。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶展愛服務隊成立至今40年，今40周年慶祝大會上，上百位各世代的展愛隊員回娘家聯誼歡聚，大家一起慶生。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶展愛服務隊成立至今40年，今40周年慶祝大會上，上百位各世代的展愛隊員回娘家聯誼歡聚，回味40年來彼此扶持，完成一項又一項兒少活動與服務的歷程和心情。

「推展愛心」是嘉義家扶展愛服務隊隊名的發想來源，成員以年滿20歲以上、有志服務弱勢族群的社會青年所組成，服務對象以兒童為主，在80年代嘉義地區義工團體中，除救國團外，展愛隊算是相當有活力的義工組織，也因為共同投入公益，展愛服務隊就有20對隊員結下好姻緣，持續為兒少貢獻。

今天慶祝大會，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志及多位市議員亦到場祝賀，展愛夥伴們還集資20萬元，由隊長謝茗淀、資深顧問張耀文一同捐助家扶中心永久之友作為40周年紀念，家扶中心主委黃國芳及主任沈明彥代表接受並回贈感謝狀。

嘉義家扶中心表示，展愛服務隊中有太多默默貢獻的人，1985年加入服務隊，服務已滿36年的資深顧問張耀文，擁有自己的企業，但在團體中總是最低調的一位，張耀文說，每一次的活動、每一次的開會他都抱持著學習心態，而他的背影，也是家扶兒童心中最溫暖的背影。

謝茗淀表示，展愛服務隊30周年時，市長黃敏惠也前來祝福，今年滿40年，市長也一同歡慶，祈願未來的5年、10年、20年，大家都能齊聚一堂，推展愛心永遠不變。