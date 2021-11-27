五股國小27日歡慶100歲生日，新北市秘書長林祐賢到場祝賀，校方邀請多位三代、四代的老校友返校回味校園點滴，師生共同切下百歲生日大蛋榚（教育局提供／戴上容新北傳真）

五股國小目前已達成班班有電腦及自行架設校園網路（教育局提供／戴上容新北傳真）

新北市五股國小27日歡慶100歲生日，新北市秘書長林祐賢到場祝賀，校方邀請多位三代、四代的老校友返校回味校園點滴，師生共同切下百歲生日大蛋榚，齊聲祝福學校100周年生日快樂，校友們回憶求學的過往都覺得很開心。

五股國小校長曾進發表示，疫情雖趨緩，學校仍謹慎防疫，掌控校慶參與人數。今年校慶是以「五股晉百，再創風采」為主題，規畫一系列校慶動、靜態活動，包括五力少年花東單車傳愛公益活動、校慶運動會、教育博覽會、校史文物數位化、小記者耆老訪談，以及兒童才藝秀等。

曾進發說，27日慶祝大會，有一連串精彩動態表演、競賽活動與闖關活動，還有靜態校史文物展及學生藝文展等活動，更籌備成立校友會，另也將校史文物數位化，規畫鄉土課程走察，為學校注入更多能量，邁向下一個百年。

秘書長林祐賢表示，五股國小創立於民國10年，是新北市體育重點學校，男籃曾於全國少年籃球錦標賽中拿下3次冠軍，兩年前在體育署國小籃球聯賽稱霸群雄，女壘隊也在去年新北市女子壘球錦標賽奪冠。

學校自2018起連續3年獲得新北市健康促進績優學校，去年獲得市府健康小學堂「新北電競王健康特攻隊」總冠軍，學校近年整建美化運動場，將校門與圍牆內縮整平，完善通學道路，讓孩子有良好的訓練及學習環境。

教育局長張明文表示，五股國小不僅有結合地方特色的鄉土探查課程，隨著五股工業區高科技產業進駐，目前已達成班班有電腦及自行架設校園網路，今年融入人工智慧課程以社團為施行對象，後續將嘗試融入資訊課程，營造具前瞻未來性的智慧校園。