三商家購(2945)旗下美廉社搶攻宅家商機，獨家攜手foodpanda打造「數位柑仔店」，預計在2022年第1季完成300間門市布局，服務零距離「數位柑仔店」將在2022年達到在地服務滲透率達30%，預估外送服務估計帶動單店單天15%業績成長。

看準後疫情時代宅經濟熱度不減，加上外送平台握有「一點即送」且無接觸送餐的防疫關鍵，美廉社獨家攜手全台最大即時外送平台foodpanda，雙方合力打造「數位柑仔店」，美廉社生活圈O2O版圖更趨完整。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社過去在社區巷口就能看見，未來也將朝這個目標持續努力深耕台灣7761個村里，預計在2023年完成1300間門市布局，每5個村里就有1家美廉社。此次與foodpanda獨家結盟打造數位柑仔店，將原先服務半徑從250公尺瞬間打通到5公里，顧客可以依照情境需求，想走、看、逛就選擇到巷口美廉社；想宅、家、點就上數位柑仔店，美廉社與消費者的需求距離等於零。

美廉社首次大規模推進數位功能店，藉由15年深耕社區鄰里的在地優勢，結合城鎮佈點完善的數位外送服務平台，展店策略往線上雲端邁進，具體落實美廉社「離家近」的品牌核心理念。以門市出發，點、線、面多元延伸，全面打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，活化供應鏈。顧客不用出門，宅家上「數位柑仔店」，打開foodpanda，進入生鮮雜貨點選美廉社，動動手指民生用品一站購足，最快19分鐘疾速到府，相當於看一節籃球賽加中場廣告的時間。

foodpanda表示，目前foodpanda服務覆蓋率已達到全台90%人口，於21個縣市提供外送服務，穩坐全台最大即時外送平台寶座，結合美廉社深入鄰里的在地優勢，與自身平台高覆蓋率，將美廉社商品快速送到每一個消費者家中，可謂強強聯盟齊心進攻宅經濟。

目前美廉社已開通近百家「數位柑仔店」，預計在2022年第1季完成300間門市佈局，美廉社規畫服務零距離「數位柑仔店」將在2022年達到在地服務滲透率達30%，也就是說將有三成美廉社門店兼具外送服務，為消費者帶來更全面的即時外送服務。

值得一提的是，此次獨家合作締盟，讓美廉社原35歲至55歲消費者年齡層向下往年輕族群無縫融合，服務跨足多個世代，消費距離雲端化，消費輪廓年輕化；此外，顧客最重視的收貨時間雙方更精益求精，目前消費者於「數位柑仔店」下單到收貨最快19分鐘，其中要歸功於小巧精實的美廉社坪數有利門市人員可以快速撿貨、foodpanda的強大營運動能、外送夥伴即時到店取貨，雙方核心主軸強勢結合打造完美供應鏈，「數位柑仔店」疾速效率實力驚人，外送服務估計帶動單店單天15%業績成長。