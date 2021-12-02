雖然房市管制、稅制新規定陸續推動，但在低利、通膨危機、營建成本上漲等因素帶動下，市場資金持續流向不動產。11月份六都建物買賣移轉棟數月增9%、年增6%，其中台北市月增10.8%，新北市11月買賣移轉共7113棟，創下房地合一政策上路以來新高，月增10.7%，桃園市和上月持平，台中市月增8.8%，台南市月增8.2%，高雄市月增11月買賣移轉4715棟創新高，15.6%、年增26.1%。全台2021年的移轉棟數有機會挑戰35萬棟，創下近8年新高。

仔細觀察，六都價格相對低、議題亮度高的區域受到青睞，成為房市熱點。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，部受惠科技園區、半導體企業設點話題，一再刷新價格三觀，房價低於北部及中部的價格優勢，持續引入投資置產買盤；新北市各重劃區、新市鎮的物件受首購族及換屋族支撐，觀望已久的買方擔憂未來在大台北地區買房更不易，趁低利進駐房市。

目前國內疫情獲得穩定控制，且在國內經濟表現、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐房市下，市場氛圍轉趨正向，全台買賣移轉棟數月增率自9月起連續三個月呈現正值，穩步上揚回到疫情前水準，截至10月底全台買賣移轉棟數已達27.9萬棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，時逢年底購屋旺季，倘若國際政經情勢於國內疫情無太大變化，交易動能延續高檔水準，全年建物買賣移轉棟數將有望續戰近年新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底是傳統購屋旺季，加上今年疫情後的遞延買氣，第四季頗有「趕進度」的狀態；而過去基期較低的南台灣，適逢台積電設廠利多，彷彿久旱逢甘霖，讓首購族和置產族都積極出手，使買賣移轉棟數連續兩個月衝出同期新高。不過房市急速加溫也是一種警訊，因此今年政府頻頻出招調控，從房貸、稅制等方面抑制過熱交易，若價格仍持續飆漲，不排除官方會進一步透過升息，或從銀行端加強風險管控謹慎放款，避免過度的墊高房價，導引市場朝溫和方向邁進。