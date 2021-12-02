近來金融詐騙猖獗，為維護金融環境安全，台北富邦銀行全方位推動詐騙防制，不僅強化行員教育訓練，運用Fintech技術創新開發多元風控機制，(2)日更首開業界先河，與內政部警政署刑事警察局簽訂合作意向書，未來將合作投入智能預警機制的研發，透過科技與創新，為大眾帶來更安心的金融體驗。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，防阻詐騙、守護客戶財產安全是銀行的天職，為能替客戶資產做最好把關，北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓，提升第一線行員的詐騙識別能力，同時發揮北富銀在金融科技上的領先優勢，開發多項創新的風險控管和徵信機制，同步提升客戶體驗與金融安全。截至今年11月底，北富銀與警方已合力成功防阻175件詐騙案，攔阻財損超過新台幣1.3億元，獲得內政部警政署公開表揚為攔阻詐騙績優金融機構。

刑事局局長黃嘉祿表示，警方在打擊詐欺犯罪的工作上，持續透過行政院跨部會的會議平台，結合經濟部、金管會、通傳會(NCC)等事業主管機關共同推動。在民間機構，則是需要電商、網路平台、資通訊、金融業者的積極協助。對於台北富邦銀行願率先運用前瞻金融科技，積極與刑事局攜手合作表達敬佩，期望今日的簽約儀式，能透過北富銀在同業間的領先地位，帶動更多金融業者加入公私協力、共同反詐的團隊，共同保衛民眾財產安全。

隨著詐騙手法日益翻新，為擴大詐騙防制範疇，北富銀自2018年3月起即領先同業成立專責單位「金融安全部」，統籌全行防制洗錢、外部詐欺及內部違規等業務，專責守護客戶、同仁及銀行的金融安全，成效卓著，並積極以科技結合金融安全應用，因應不同業務態樣，創新開發多元化的風險控管和即時徵信機制，有效控制詐騙風險。

在企業金融方面，北富銀運用金融專業與數位技術，為大型企業設置供應鏈融資數位平台，透過系統對接提升徵信作業效率及可信度，讓供應商可享有便捷的融資服務並降低授信詐欺風險；因應國際貿易需求，北富銀與通關網路業者及國際運輸業者合作開發「報單速融通」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核的前提下大幅簡化動撥程序，提升融資速度和風險評估的客觀性。針對中小企業融資，北富銀則開發全台唯一支持行動聯徵的「新興智能貸」，能與聯徵中心和經濟部中小企業融資平台進行資訊交互，即時查詢企業信用狀況及財務報表，不僅提升作業效率，也讓授信額度評估更加精準。

此外，北富銀還設置了應收帳款承購業務查詢平台，利用RPA流程機器人及OCR光學字元辨識技術，與全球合作銀行及四大應收帳款信用保險再保公司進行業務對接，企業可向北富銀申請查詢買方的信用狀況，保障企業客戶避免落入買賣詐騙陷阱。