111學年度高中英聽測驗第二次考試即將在12月11日舉行，大考中心今(26)日表示，因應防疫，考生與應試人員得全面配戴口罩，不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，同時考場也不開放冷氣。

大考中心統計本次報考人數，全國共計4萬31人報考，包含集體報名3萬8246人、個別報名1785人，分別在33考區、49分區、1187 試場應考。

因應新冠疫情持續蔓延，今日甚至傳出新變種病毒「Nu」入侵亞洲，為確保防疫，大考中心指出，將強化本次英聽測驗考場把關工作。

在相關作法上，大考中心提到，將管制考場進出場動線，採單一入口進場，並且所有試務人員與考生、特定陪考人員進入考區及試場時，均須配戴口罩，考生如不配合，將被取消考試資格，或最重扣減其該節全部成績。

大考中心指出，考試當日入場時，考生得出示身分識別證件，並配合量測體溫、消毒雙手，且不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

大考中心也提到，考試期間，不開冷氣，教室門保持關閉，但開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分，以維持試場適度通風並盡量降低試場外環境音的干擾，每間試場保持在36人。

至於考試調整作法上，大考中心強調，試題與作答方面，全卷試題由4大題增為5大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第5大題為「長篇聽解」。作答由原A5答案卡調整為A4答題卷，新增「確認答題卷應試號碼畫記欄」 與「確認後考生簽名欄」；作答畫記方式則保持不變。