「太不服氣了！」一名網友在臉書社團貼出交通罰單大抱怨，認為自己無故被開罰，文章曝光後，不少網友見到違規照片與違規事由後，認為照片中男網友明顯駕車橫跨雙黃線，被罰合理。

這名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，內文氣憤寫下，「這樣被檢舉，真的不大服氣！」仔細檢視原PO貼出的罰單，違規事由寫著，民眾檢舉汽車駕駛不依規定駛入來車道，而舉證照片中，該路段為雙向單線道，可見到一輛自小客車的左側前輪與後輪明顯壓上雙黃線、佔到對向車道，且右側留下的道路空間甚大。

文章曝光後，不少網友認為原PO違規屬實，紛紛留言開酸，「考駕照的時候不是『若路旁有車，要壓線時都要打方向燈提醒後方或前方車輛』嗎？我記得我考試有考到這個！」、「旁邊這麼空還壓線，我如果是警察我也開你單，不管是親眼看見或是收到檢舉！」、「就是有你這樣的人，開車不注意自己車道，開偏了也不會修正，大搖大擺的還不知道問題在哪裡」。

也有網友說，一看照片就知道是對向來車以行車紀錄器檢舉，直呼原PO大概不是短時間才這樣開，被罰一點也不無辜；還有網友說，除非原PO能證明前方的車輛必須讓他偏移車道，否則就只是證明駕照是用雞腿換的。

根據道路交通管理處罰條例第45條，汽車駕駛人不依規定駛入來車道，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。