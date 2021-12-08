戲劇本科出身、因出演陸綜《奔吧兄弟》大爆紅的男星鄧超，如今比起精湛的演技，上節目、PO文渾然天成的幽默感，更討眾人喜歡，網友抓到機會就狂揶揄一番，實則是粉絲愛鄧超的表現，而在綜藝圈發展得如魚得水的他，近日罕見在微博PO文，怒宣告：「這樣的節目以後不會再錄了」。

鄧超在演藝圈耕耘超過20年時間，開拓線路朝綜藝發展有成，除了作為《奔跑吧兄弟》固定班底主持人之外，也加盟了《哈哈哈哈哈》節目，通常發文不是被老婆孫儷修理不然就是在給作品做宣傳的他，近日難得「負能量」一波，公開了9張上節目的側拍照，放話不再錄這節目。

鄧超貼出節目側拍照，狼狽怒吼不再錄這節目。(取材自鄧超微博)

這9張側拍照場景都一致，鄧超穿著黑色運動服套裝戴著墨鏡出場，站在乾燥荒蕪的黃土地上，有他在的鏡頭裡，也都配有一隻動物，像是大公雞、小豬之類，鄧超一身勁裝但狀態卻是極其狼狽，節目組發給他一雙白手套捉拿小動物們，而鄧超滿頭大汗滿地飛奔，甚至被豬追到差點跌倒，還被拍到挫敗趴地，足見任務艱難，他因此怒喊：「這樣的節目以後不會再錄了」。

鄧超狼狽模樣吸引網友熱議。(取材自鄧超微博)

但鄧超越狼狽，粉絲越開心，這篇側拍圖文狂吸17萬人按讚，留言區照慣例對鄧超嘲諷，「是不是又被整了？」、「上一季你也是這樣說的」、「反正你丟人的畫面我已經看到了」，也有不少人走勸慰路線，同意他退出《哈哈哈哈哈》，「你最好是，快拍戲吧」、「以這姿勢跳進劇組很ok」、「別說氣話，趕緊拍戲就好」。