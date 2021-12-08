台灣著名小吃臭豆腐，是許多老饕必吃的美食，油炸得酥酥脆脆搭配清爽的台式泡菜，可是相當好吃。有網友吃臭豆腐習慣中間先挖個洞，把泡菜塞進去後再加點辣椒、蒜頭，一口吃下去，卻被朋友嫌棄太詭異，於是PO網尋求認同，貼文引發共鳴，網友紛紛表示「我也都這樣吃」、「內行人吃法」。

原PO吃臭豆腐習慣挖洞後塞泡菜，再加上辣椒、蒜頭。(圖／翻攝自PTT)

一名網友7日在PTT上發文分享，他吃臭豆腐時喜歡在臭豆腐的中間開一個洞，然後塞入店家附的台式泡菜，再加點辣椒、蒜頭，最後一口塞入嘴裡，原PO覺得這樣吃超好吃的，但朋友卻嫌棄吃法詭異，也讓他很好奇大家臭豆腐都怎麼吃的？

貼文引發討論，雖然原PO給的照片看起來沒那麼美味，但許多人也都這樣吃，「內行人吃法」、「我也都這樣吃」、「南部吃法都這樣很好吃」、「這種炸的不是本來就這樣吃嗎」、「彰化的很適合你，臭豆腐都直接挖好洞」、「台中這樣吃+1 但是好吃的關鍵還是臭豆腐本身」。

其他網友則表示，「嘴破火氣大真的不建議這樣吃」、「炸太乾的我會這樣吃，炸得好的就要完整吃」、「我比較喜歡分開吃，泡菜清口」、「顛倒了，挖洞先塞醬再蓋泡菜」，「加韭菜末更好吃」。也有網友分享北部臭豆腐的吃法「台北會把三塊剪成12個三角型」、「台北臭豆腐都胖胖的切成三角形」。