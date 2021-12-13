每個人都有自己的生活習慣與方式，但髒亂成這樣恐怕有問題！一位媽媽受不了23歲的女兒太懶散，在臉書社團PO出女兒的房間照，只見整間房堆滿垃圾、雜物，連走道都被掩蓋住，只剩下房間門口可以站立，駭人畫面讓網友全驚呆，「隔著螢幕都聞到味道了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享五張女兒房間照片，只見整張床佈滿各式網購、美妝用品，床頭櫃及化妝桌則是堆滿沒吃完的泡麵、飲料杯，有些看似已放置一陣子，走道上則是一堆衣物、紙箱、雜物，髒亂程度可說空前絕後。

媽媽在臉書社團PO出女兒房間照片，堆滿雜物垃圾已經看不到走道。（圖／翻攝爆怨公社）

媽媽在臉書社團PO出女兒房間照片，化妝台上都是吃過的泡麵跟飲料杯。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO補充，女兒的衣櫥、櫃子裡面都放垃圾，而且平時不讓她進房間，更不讓她幫忙整理，最後只好盡量不去開房門，避免臭味和髒亂蔓延，如果女兒要睡覺時，就是直接上床用身體擠出空間，出門打扮漂漂亮亮，帶同學、男朋友回家參觀房間，坦言「罵了N年，結果越來越誇張，已經不知道該說什麼了」。

網友見狀紛紛驚呼，「找到比我誇張的真的不容易」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「突然覺得我的房間很整齊」、「只好放一把火燒掉了，這房間起火基本沒救啊太誇張了」、「房間亂、東西多、物品亂堆可以接受，但吃剩的食物跟廚餘堆在房間裡，真的不行！」也有人開玩笑說，「真的是亂室佳人」、「下次我媽再嫌我房間亂我就拿這套照片給她看」。

也有人認為事情不單純建議，「要不要去身心科就診一下？看看是不是有心理有什麼問題⋯」、「她可能需要心理輔導，異常的囤積問題可以諮詢看看醫生」、「囤物癖吧，應該去看身心科」。

媽媽2019年就曾PO出女兒房間照，當時還看得到地板。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

其實原PO在2019年6月曾經發文抱怨女兒房間髒亂，不過當時房間還有行走空間，髒亂程度也還不算驚人，雖然要求禁止在房間吃東西，但女兒並不配合，沒想到時隔快三年仍未獲得改善，反而越來越嚴重。