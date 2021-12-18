教學方式隨著時代不斷改變，如今更著重在靈活度與趣味性上，但有些題目讓家長卻是一個頭兩個大。一名父親PO出小學一年級女兒的國語作業，題目竟然是象形文字，讓他崩潰直呼根本看不懂，引起網友熱烈討論。
男網友在臉書《爆怨公社》貼出小一女兒的國語作業，其中4題是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰，表示日、月、水三個勉強還看得懂外，第三個字自己怎麼看都無法解讀，大嘆怎麼國小一年級題目就這麼難，因此PO網求救。
網友看到後，也忍不住笑出來，揶揄：「現在的小一作業這麼可怕嗎」、「小學就要學象形文字了XD」、「這老師是哪個朝代穿越來的」、「我已無法理解現在的教材」、「原來我小學沒畢業」、「看到腦細胞先死一半了」。
不過也有許多內行家長出面解答：「木啦」、「昨天才看到這題，答案是木」、「日月木水」，但另一派則認為日月木水並非答案，而是月肉木水。
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