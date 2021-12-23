王力宏、李靚蕾婚變風波鬧得沸沸揚揚，而李靚蕾拋出的5千字長信還被網友誇讚文筆超好，甚至有高中老師把李靚蕾的控訴信作為題目，出了一張「蕾神之錘學習單」給學生當回家作業，但題目曝光卻引起爭議，許多網友認為拿八卦當教材並不妥當。

一名女網友22日在Dcard上發文表示，她妹的回家作業是一張「蕾神之錘」學習單，題目針對李靚蕾對王力宏的控訴長信，不僅要看完、分析，還要論述心得。這份回家作業讓原PO看得哭笑不得，表示今（23日）就要交了，但原PO的妹妹還沒寫完，原PO形容，「她人在我旁邊，在崩潰與理性之間反覆橫跳，可以請力宏不要波及無辜嗎？」。

這張學習單由高中老師命題為「蕾神之錘學習單」，一共有6道題目，包括：

1.文中說到哪些「家庭主婦」的困境？

2.文中女主角談到嫁給男主角後受了哪些委屈？

3.你認為文中的男主角犯了哪些錯誤？

4.請說明文中女主角如何揭示小三就是「XXX」的過程。

5.你贊成女主角用IG、臉書、微博等社群媒體，來揭露男主角劣跡惡行讓大家來公審嗎？

6.說說你看完文章後的心得想法？

題目曝光後，引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「老師只想看懶人包」、「我高中老師出這種學習單我一定寫爆，字都塞不下那種」、「李的文筆真的是範文啊」、「老師們只想知道如何經營婚姻」。

但多數網友認為拿八卦當教材實在不妥，「有點扯，1、3、5題還可以，題目的問法可以再委婉一點，但是第4就可以看出這個老師的教學水平了」、「蕾神沒揭示小三就是XXX吧？」、「傻眼，都是還未確定的八卦，就拿來當學習單」、「只有我覺得這樣極度不妥當嗎？」。

不過也有人持不同看法，「我覺得一部分還滿適合當教材，讓學生早點思考關於婚姻、家庭這類的也不錯」、「很好啊，結合時事又能探討正確的親密關係概念」、「符合108課綱『貼近生活經驗』的教育取向啊，與其看古文，不如看看現在人在寫什麼，好的公關文案長怎樣還比較實用」、「我覺得老師很用心耶！也許有些題目不太妥當，還需要修改，但是貼合時事出題目可以讓學生印象深刻，還可以順便教導學生媒體識讀」。