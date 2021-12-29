張瑞竹的繪畫作品於樹德科大「橫山藝術季」展覽。（張瑞竹提供）

張瑞竹前往信福長照機構與長者們共度下午茶時光。（張瑞竹提供）

女星張瑞竹近年忙著斜槓，身兼藝術家、創作人和遊戲設計師等多重身分，今年推出電子書《猴子布納納—永夜奧佩拉》，書中80張繪圖、文字都是親力親為，展現藝術才華；她自幼學習美術、舞蹈、鋼琴、歌唱、古箏等，最近繪畫作品於樹德科大「橫山藝術季」展覽中，利用說書人的角色表達善良童真，將美好傳遞給社會。

張瑞竹平時除了鑽研繪本創作，也學習心靈修復技術，閒暇時專心在家寫書、畫圖；她表示，受到樹德科技大學師生的熱情邀約，放下原本要出國的行程帶著作品參與展覽，而學校老師學生們，在討論策展細節時都非常注意小心，還特地請了搬畫公司以最高規格的方式保護畫作，她笑說：「不像我之前去辦展，可能畫包好後，扔在後座就出發。」

提到這次展覽，張瑞竹透露，在家作畫時，高齡母親都會在一旁陪著，彷彿從旁給予許多力量。她透露，有時作畫時，沒有太大靈感，便靈機一動，透過水痕、紙壓的方式，發現畫面出現各種不同的痕跡，再將痕跡勾勒出自己創作的圖像，直呼真的非常神奇。

她提到畫作「光明鳥」，是疫情剛開始就著手創作的作品，形容該作品主旨是「明亮、正向，且像神一樣的感覺」，表示將光明帶進陰暗森林，希望能夠在疫情期間，帶給人們一點正能量；另外一張「水中嬉戲」，則是相對愉悅的感覺 ，用色明亮，盼大家都喜歡。

此外，張瑞竹趁南下之際，應信福長照機構之邀，特別前往台南，與長者們共度下午茶時光，透過實際行動打破人與人之間的疏離感，幫忙個案分享做「神經援助法」、「觸摸援助法」，藉此機會關懷長者，並力邀民眾投入志工隊行列，一同服務一同學習，相信藉由每個人的一點點力量，都能讓社會感到溫暖。

樹德科大藝管系2021橫山藝術季，《冒險與迷離的夢中小徑》展覽自12月27日起，至111年1月14日展出，地點位於樹科大橫山基地 H0204；另外，張瑞竹的繪畫也於陳璐繪本創作師資培訓班「第29期創作聯展」展覽中，時間至111年1月8日止，地點位於國立臺灣藝術教育館第3展覽廳展出。