美式賣場好市多人潮多，車位難找，一名車主突發奇想，竟把車子停進手推車專用區，而且技術還不錯，停得很正，好像這裡原本就是停車格一樣，天兵行徑被網友拍下來PO上網，超過2.7萬名網友看了笑翻，直呼「厲害了」、「果然是三寶最高境界」。

好市多出現奇葩三寶，把車停在手推車專用區裡，車子還停得很正。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

一名網友昨在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一張三寶停車照片，傻眼表示「第一次看到這種的」，只見螢光綠的TOYOTA車主把車子停入手推車放置區，且車子還停得很精準，輪子都沒壓到旁邊的突出物，剛剛好。

如此高超的停車技術，讓網友看了紛紛留言，「人才啊」、「這格不好停，技術不錯」、「天才型車手」、「車主表示：這麼巧，來了十幾次這個位子都沒人停，那我就不客氣囉」、「真的什麼人都有，傻眼」、「神級別的」、「這世上天兵特別多」、「太神啦」、「這個絕對不是三寶，應該升格四寶了吧」。

還有人看到車主這樣停後，忘記這裡原本的用途，「那邊本來是放什麼的？」、「沒毛病」、「毫無違和感」、「這是好市多新的手推車吧」、「手推車往後面接著放就好」。