蔡鍾協在《來魔女食堂吧》中扮演食堂工讀生。（八大提供）

韓國奇幻劇《來魔女食堂吧》由宋智孝、南志鉉、蔡鍾協主演，飾演魔女食堂社長的宋智孝透露，經歷4個月的拍攝期，她和飾演食堂工讀生一角的蔡鍾協沒有聯絡過，因為沒彼此電話，聽到女主角的怨言，讓蔡鍾協趕緊解釋：「我在錄影前有想問，殺青的時候也想過要問，但因為前輩一直很忙。」宋智孝忍不住翻白眼笑說：「現在才這樣說！看來大家要在社會上生活就要像蔡鍾協一樣。」直白的吐槽，也讓大家看見2人因拍攝該劇培養出好感情。

劇中除了實現人們心中願望，還可提供每個客人客製化的美味餐點，除了突破以往形象，詮釋「魔女」的宋智孝引起熱議，包括接連演出熱門韓劇、擁有「網路劇朴寶劍」稱號的霸屏男神蔡鍾協也備受矚目。為戲宣傳時，被問及自己想要許下什麼願望，跟吃到什麼樣的料理時？宋智孝的答案竟讓蔡鍾協感到慚愧。蔡鍾協首先表示：「因為我想要去世界各地旅行，所以希望可以吃包含非常多種類的雜糧飯。」有別於在劇中讓客人吃牛排、鵝肝鬆餅等高級料理，蔡鍾協的答案，令宋智孝不禁笑噴：「我不太懂你腦袋在想什麼！」

接著宋智孝隨即展現「綜藝前輩」的高段回應：「我現在的願望就是希望《來魔女食堂吧》可以被很多人看見，為了愉快的一起吃，我就選擇吃炒雜菜。所以這題的總結就是我們可以一起吃飯！」兼具宣傳，又達到綜藝效果，聽得蔡鍾協深感佩服，宋智孝表示劇中有很多人性化和感人的故事，「在這兩者之間，隨著願望的實現也會發生可怕的事情時常穿插在劇中，希望大家能準時鎖定！」該劇15日起，每週一至週五晚間10點八大綜合台播出。