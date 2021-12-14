紐約州長侯可今天宣布斥資95億美元（約新台幣2637億元）翻修甘迺迪國際機場一號航廈，這座全美數一數二繁忙的機場數年後將以嶄新風貌迎接旅客。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前，甘迺迪機場每年客運吞吐量約6200萬人次；一號航廈負責國際航線，也是台灣長榮航空班機固定使用的航廈。這項翻新工程原訂去年動土，歷經疫情延宕，終於在觀光客逐漸回流之際重新啟動。

依規畫，甘迺迪機場一號航廈就地翻新之餘，也將運用有59年歷史的二號航廈、2013年拆除的三號航廈原址空間，形成占地240萬平方英尺（約22.3公頃）、增添23個登機門的新一號航廈（New Terminal One）。

新一號航廈預定明年中動土，首批14個新登機門預計2026年投入使用。紐約州政府預期，這項開發案將為紐約帶來超過1萬個就業機會。

侯可（Kathy Hochul）說，隨著紐約從COVID-19疫情復甦，她希望每個到訪紐約的乘客都有賓至如歸的體驗，紐約客擁有他們應得的現代化交通樞紐，現在正是推動大型基礎建設計畫的時機。

甘迺迪機場1948年啟用，是紐約市3座主要機場之一。紐約州政府表示，翻新計畫將把這座機場整合成「21世紀國際門戶」，新一號航廈將依國際乘客流量分期建造，預計2030年前後完工。

新一號航廈計畫始於2017年，制定翻新計畫的委員會當時稱甘迺迪機場「未達現今國際標準」，時任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）承諾讓這座機場從以延誤和混亂著稱轉變為「全世界最棒機場之一」，紐約與新澤西港口事務管理局（PANYNJ）為此推動翻新4座航廈的130億美元工程。

但COVID-19導致部分工程延宕近兩年，紐約與新澤西港口事務管理局與凱雷投資集團（Carlyle Group）等出資的民間業者重新議約，將租約延長到2060年，以利業者回收成本。

侯可承諾甘迺迪機場翻新後將為旅客帶來對得起紐約及故總統甘迺迪（John F. Kennedy）名字的體驗，並引用甘迺迪名言「任何成就都是從決定嘗試開始」說：「我們不只嘗試，還會把事情辦好。」