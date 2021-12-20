緯穎科技（6669）於第三季間砸下約4.48億元、選定馬來西亞柔佛州建置整機櫃伺服器組裝廠，作為其首座自有的亞太生產據點。今（20）日並正式舉行動土儀式，預計於明（2022）年底前完成新廠建置，2023年初正式啟用，為緯穎多元化的全球製造布局開啟新的一頁。

緯穎供應鏈與製造副總經理王瑞斌表示，近年東南亞地區對雲端服務的需求快速成長，雲端服務供應商紛紛前進投資設立資料中心，帶來龐大的雲端IT設備需求。緯穎此次設廠馬來西亞，除因應這波增長動能所帶來的發展潛力，也是其布局海外多元產能策略上的突破。

他進一步指出，緯穎除將於該座新廠導入智慧製造技術建造，亦將以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證的最高標準進行，打造綠色工廠，兼顧環境的永續發展與生產效率，將為業界設立高水準的指標，亦實踐緯穎對永續環境、永續經營的承諾。

未來，馬來西亞的整機櫃伺服器組裝廠除了將就近服務東南亞資料中心，也將作為緯穎在東南亞地區的服務中心，是緯穎拓展亞太據點的第一站。

古來市議會主席納達扎（Tuan Haji Natazha Bin Hariss Yang Dipertua of Kulai Municipal Council）表示，緯穎選擇落戶柔佛士乃是一項振奮人心的消息。預計該組裝廠落成後，所創造的就業機會將會對本地就業市場提供更多選擇與機會，尤其是因為疫情影響從新加坡就業市場回國的人士。

士乃機場城市執行長顏星強也表示，對於緯穎選址士乃機場城作為拓展亞太區域的首站感到高興，以士乃機場城的戰略性地理位置，與在當地落地的企業快速對接（Plug & Play）發展模式，將有助緯穎加快發展進程。