春節檢疫專案14日起跑，因應返鄉者眾，負責居家檢疫的桃園市民政局提出安排採檢、安排移動交通工具、加強抽訪居檢地點等3大因應措施，分別針對14天、10天和7天專案者造冊，並對10天和7天者安排防疫計程車至第二階段居檢點，也會以公所抽檢、聯合訪查2種模式，避免隔離期過短造成社區傳播。

民政局長陳靜航表示，因應12月14日起實施春節入境檢疫方案，民政局配合居家檢疫需求提出3大因應措施。在「安排採檢」方面，14＋0視A方案在第13、14天，10＋7當B方案在第10天、7＋7列為C方案為滿168小時前一天，將每日應採檢名冊彙整，分別交榮民醫院桃園分院、敏盛醫院、天晟醫院，派員至各防疫旅館採檢。

陳靜航也指出，在「安排交通工具」方面，將安排防疫計程車或防疫巴士，協助B、C方案第一階段檢疫結束者，移動至第二階段居檢地點，並在B、C方案完成第二階段一人一戶或一人一室居檢後，至桃園、中壢社區採檢站採檢。

而未訂到桃園防疫旅館的市民，在其他縣市結束第一階段檢疫，都要搭該縣市防疫計程車回到機場第二航廈，再由桃園的防疫計程車接送至桃園居檢點完成第二階段檢疫，以利精準掌握動態。

陳靜航也提到，由於B、C方案第二階段居檢地點須符合一人一戶或一人一室規定，將請區公所訪查，若有防疫追蹤系統顯示同住家人疫苗接種欄出現未接種二劑疫苗者、經民眾檢舉不符規定者、或經公所自行抽查疑似不符規定者，也將進一步由區公所、衛生所及警察聯合訪查的方式，針對居檢地點加強抽訪，全面防堵任何病毒進入社區可能。