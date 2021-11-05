全球觀光界受到新冠肺炎疫情衝擊近2年，國際組織預估2024年才能恢復疫情前榮景，2021台北國際旅展（ITF）今日於南港展覽館登場，雖然規模不如以往，但仍有40多個國家地區來參展，總統蔡英文表示，這顯示各國已逐漸恢復海外行銷，呼籲旅遊業再堅持一下，等待春暖花開的日子。

ITF主辦單位、台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，疫情重創觀光業，全球旅遊人次從疫情前的14.6億人次，銳減到4億人次，工作流失6200萬人。最近疫苗覆蓋率提升，許多國家也開放邊境，期能帶動觀光復甦，我國疫苗覆蓋率也超過74％，「再撐一會，就有好日子過」。

交通部長王國材說，政府這2年實施紓困與振興措施，陪大家過難關，旅行業也做了很多轉型，包括旅宿業、觀光遊樂業等都提出許多產品和行銷，交通部的短期規劃仍是布局國旅、擴大內需，再等待迎接觀光客。

交通部推動區域觀光聯盟策略，整合資源擴大觀光圈，並藉由前瞻計畫，打造6個具國際魅力的景點，包括大野柳、東北角沙丘、日月潭、東海岸島嶼、阿里山以及澎湖黃金海岸，希望提供國人和國際旅客，更多元觀光選擇，並透過ITF旅展，向世界宣告台灣準備好了。

行政院政務委員張景森指出，行政院針對邊境開放，在兼顧防疫與觀光平衡下，已著手研究國際上務實作法，時機成熟便會推動，盡速恢復國際旅遊活力。他強調，每年5000至8000億元的出境市場，有潛力轉為國內旅遊消費，適當發展可補上國際觀光客的不足。

蔡英文表示，在疫情挑戰下，實體旅展順利舉辦且呈現這樣規模並不容易。國內疫情穩定，現進入振興街段，希望4天旅展能作為轉型契機，為旅遊注入新能量，鼓勵國人看展、消費，一起振興國旅。

蔡英文邀請民眾參加旅展，搭配五倍券、各部會加碼券，一定能在現場買自己喜歡的產品。今年仍有40多個國家地區來參展、30多國代表到場支持，顯示各國逐漸恢復海外行銷，她也有信心台灣能提供在地、深度、多元的產品及美食，吸引更多國際旅客注意。

蔡英文說，上周她帶CNN記者到萬華參觀，當地小吃及宗教文化都受到喜愛，並讓在地小吃登上國際版面，這種體驗旅遊就是台灣旅遊契機和商機，希望旅遊業大家再堅持一下，等待春暖花開的日子。