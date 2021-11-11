韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)在三級警戒衝擊下，2021年第三季營運雖探底、仍維持小幅獲利，每股盈餘0.03元。不過，隨著疫情趨穩、五倍券帶動報復性消費，10月合併營收強彈衝上2.06億元新高，公司積極搶攻疫後消費熱潮，看好第四季營運可望谷底強彈。

豆府董事會通過2021年第三季財報，在三級警戒衝擊下，合併營收3.69億元，季增18.73％、年減29.05％，仍創同期次高。毛利率45.18％、營益率0.33％，雖低於去年同期55.6％、16.32％，但較第二季43.46％、負8.6％顯著轉盈。

豆府第三季本業營運恢復獲利，惟因無政府補助挹注致使業外收益減少，使歸屬母公司稅後淨利69萬元，季減達89.16％、年減達99.17％，每股盈餘（EPS）0.03元，雖雙探歷年新低，但在疫情下仍維持小幅獲利。

累計豆府前三季合併營收11.88億元、年減8.13％，仍創同期次高，惟受三級警戒衝擊，毛利率48.34％、營益率4.2％雙探同期低點。歸屬母公司稅後淨利0.66億元、年減達61.54％，為近4年同期低點，每股盈餘2.93元、為同期低點。

不過，隨著國內疫情穩定、內用防疫規定鬆綁，配合振興五倍券上路帶動報復性消費重現，疫後消費熱潮帶動豆府10月自結合併營收達2.06億元，月增達37.69％、年增達20.57％，強彈衝上歷史新高。累計前10月合併營收13.99億元、年減4.54％，續創同期次高。

豆府表示，10月推出的「豆府為你加碼8倍回饋金」及「不限消費方式滿額即送10道超人氣料理」等活動獲消費者熱烈回響。月中於超商通路推出的「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包及「韓式泡菜」產品，2周分別熱賣8千包及1.4萬瓶，亦為10月營收挹注強勁動能。

展望後市，豆府因應疫後消費熱潮積極搶市，目前集團總店數61家，預計年底前再新展1家「涓豆腐」。同時，歡慶集團13周年慶推出「辛奇大廚到你家」活動，及適逢秋季食補節氣推出的「買人蔘雞送5折人蔘雞兌換券」等活動，預期將持續挹注11月業績表現。