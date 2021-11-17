巨庭機械自動化刨木機訂單能見度看到明年農曆年前，反映原物料及新台幣匯率上漲，今年兩波漲價，第三季營收及獲利雙雙回升，第三季EPS攀升至0.82元，扭轉去年每股虧損0.18元的局面；前三季EPS達1.1元。巨庭表示，美國客戶擔心塞港問題，提前下單，第四季接單與前三季平均值相當，第四季接單淡季不淡。

巨庭外銷美國以自動鉋木機為主，前三季合併營收8.47億元、本業獲利0.69億元、本期淨利為0.54億元，EPS回升至0.82元。前三季合併營收22.02億元、本業獲利1.51億元、本期淨利0.72億元、EPS從去年同期的0.08元倍數增加至1.10元。

巨庭10月合併營收3.27億元，年增18.35％；前十月合併營收25.29億元，年成長37.30％。巨庭主管表示，巨庭目前接單與上半年差不多，在手訂單3～4個月，訂單能見度看到明年農曆年前。

巨庭主管坦言，巨庭外銷採FOB報價，美國客戶以往會與船公司簽長約，享有較低廉運費優惠，但隨著運費上漲，船公司寧可違約賠款，加上美國塞港及內陸運輸也不順暢，美國回送亞洲貨櫃不多，偏偏亞洲在聖誕節前出貨量大增，有些船公司在大陸超賣艙位，取消彎靠台灣載貨，客戶對短期無法解決塞港問題，感到相當焦慮，並未因塞港而取消訂單，反而提前下單。