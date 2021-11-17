美股昨夜挾零售數據報喜利多，四大指數全面收紅，其中，費半指數受惠高通創高，也同步改寫新紀錄，而台股ADR偏多、僅台積電ADR收低；今早美股期指續揚，然日韓股市雙雙回落。台股昨在外資連續第三天買超、電子權值軍團續強下，雖衝關17700未果，但仍收漲58點，今早多頭續行，三大期指率先聯袂開高，11月台指期開盤上漲13點、為17711點，隨後大盤開高12.16點、為17705.29點。在台積電帶隊引領半導體族群隨費半指數走高之下，成交比重逾四成，大盤順利挺進17700關，漲逾50點。

個股方面，台積電(2330)於熊本設廠，日本補貼4千億日圓，股價開高在615元；聯發科(2454)副董暨執行長蔡力行表示，晶圓代工滿載到明年底，股價開高為1060元；國泰金(2882)旗下國泰人壽前三季從股市賺到逾982億元，創同期及歷年新高，股價開高在60.3元；帆宣(6196)10月稅後淨利年增逾七成，股價開高為156元；股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)分別獲高盛證、大摩喊價6791元、3400元，股價分別開高為5400元、開平在3185元。大立光(3008)開高為2110元、鴻海(2317)開高在108.5元。

美股周二受惠零售數據亮眼，加上高通創高激勵半導體族群揚升並拉抬費半指數改寫新紀錄，四大指數全面收紅，終場道指漲54.77點，或0.15%，收36142.22點；那指漲120.01點，或0.76%，收15973.86點；標普500指數漲18.1點，或0.39%，收4700.9點；費半指數漲65.6點，或1.73%，收3859.4點。個股方面，First Solar跌6.96%、特斯拉漲4.08%、Rivian漲15.16%、蘋果漲0.67%、Meta跌1.32%、家得寶漲5.73%、波音跌3.13%、沃爾瑪跌2.55%、高通漲7.89%、AMD漲4.07%、應用材料漲1.02%、美光漲0.039%；台積電AD跌0.034%、日月光ADR漲0.66%、聯電ADR跌0.53%、中華電信ADR漲1.81%。

台股周二在拜習會氣氛和平，加上電子權值大軍持續挺升、航運族群重新啟航之下，盤中一度攀上17708.1點，惟鋼鐵股續跌、元宇宙概念族群轉弱，終場大盤漲點縮減至58.66點、為17693.13點，17700關未能站穩，成交值微增至3780.57億元。籌碼面，外資連續第三天買超、再買74.9億元，投信買超27.16億元，自營商賣超12.86億元，三大法人買超89.21億元。

分析師表示，目前KD指標進入超買區多日，短線恐有過熱疑慮，不排除衝高之後會有壓回的情況，須留意電子權值股是否續漲，短線區間觀察17300-17800點，建議已獲利的部位可逢高分批調節，待回檔時再逢低承接，另可聚焦外資、投信同買的個股。(編輯：李慧蘭)