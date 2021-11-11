財政部今日公布統計通報，了解新冠肺炎疫情對產業的影響，「疫情慘業」的住宿及餐飲、藝術娛樂及休閒服務業，在實施三級警戒5到8月期間，銷售額年減24.8％與40.7％，為受創較深的行業。

財政部資料顯示，就整體產業的銷售額來看，除了去年新冠肺炎疫情剛爆發，歐美需求減緩拖累，短暫呈現負成長，但是拯救回到正成長，其中佔比大約3成的製造業，增速較其他產業明顯。

如果以大業別觀察5到8月實施三級警戒期間，住宿餐飲、藝術娛樂的銷售額年減幅分別達24.8％、40.7％，為受創產業較深的行業。進一步小業別觀察，受禁止內用和禁止營業措施影響，餐飲、娛樂及休閒服務、運動年減幅度大約在2成多到6成。

就行政區觀察，六都因製造業、批發業及零售業占比較高，三級警戒期間銷售額還可以維持雙位數增長；但是離島及東部縣市因為產業多偏向觀光，銷售額多呈現負成長，金門、澎湖皆是重災區，金門縣5、6月銷售額年減2成以上；澎湖縣7、8月更衰退4成以上。

財政部表示，預期隨管制措施逐步鬆綁，搭配政府振興方案於10月上路，可望帶動消費增溫，回歸常態。