桃園仙草花節似乎不如預期、尚未開花，農業局強調，雖今年花開較晚但植株生長比往年好，建議下周末造訪就能見到大片紫色花海。（桃園市政府農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市長鄭文燦於17日記者會上也加強推銷仙草凍、仙草餅乾及今年新推出的仙草吐司、仙草小餐包等新產品。（桃園市政府農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園仙草花節擁有大片浪漫紫色花海，號稱是台版普羅旺斯，20日將於楊梅休閒農業區開展，但展區至今綠油油一片尚未開花，農民憂心屆時無花可賞。農業局回應，開幕日預估花開約3至4成，雖今年花開較晚但植株生長比往年好，建議下周末造訪就能見到大片紫色花海。

桃園仙草花節展期從11月20日至12月5日，展區位在楊梅區上湖派出所對面花田，今年種植5公頃以上的仙草花、2.7公頃波斯菊花，現場還有5大裝置藝術，以「風」為構思象徵撫慰人心呢喃之語，設計出「風起」、「田邊」、「風的線條」、「生生不息」及「山間」等主題裝置。

20日就要開展，目前展區已搭建好活動帳篷，但民眾卻發現今年仙草花況似乎不如預期，竟到現在還沒有開花。楊梅區農會說，仙草花每年約在10月底至11月初開花，花期約1個月，仙草花在早晚溫差大、日照時間變短時期開花，往年11月中可開約6至7成，但今年受氣候影響確實較晚開花。

農業局休閒農業科長林坤德回應，今年仙草花節較往年還早辦，但無奈今年天冷天數較少，影響開花期程約慢1周，目前展區為粉紫色花苞，之後開花會隨著花況不同，呈現深紫、暗紫的花海，仙草花節長達16天，預估開幕日花開約3至4成。

林坤德強調，去年受缺水影響，取水利溝渠水灌溉，植株生長較差，為此今年特別請青農協助種植，採取滴灌方式、積極施肥，植株生長狀況比去年還好，預計下周末能達盛況，可開花約7成以上，盛開後紫色花海會比往年更漂亮，鼓勵遊客把握機會造訪。

楊梅仙草花節慶每年創造100萬遊客旅遊，桃園市長鄭文燦於17日記者會上也加強推銷仙草凍、仙草餅乾及今年新推出的仙草吐司、仙草小餐包等新產品，他說，希望休區結合產品推廣，多加打造在地伴手禮。