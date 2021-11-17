34歲李韋翰當過7年日月光工程師，3年前在老婆鼓勵下參加桃園市青年局的職人計畫，重拾幼年最愛的畫筆，以石頭、木材作為創作素材，還能客製化各種商品，一路從斜槓青年變身壓克力畫專業職人，如今也擁有固定的客群甚至有收藏家專程向他買作品，打破「藝術不能當飯吃」的刻板印象。

李韋翰說，某天和老婆逛書店時偶然看到介紹水彩的書，成為重拾畫筆開始創作的契機，他以日常生活做為創作靈感，把隨手可見的石頭、毛玻璃窗花框、廢棄的舊木頭、甚至是使用過的二手皮帶等都可以當作畫布。而舊木頭是他最常使用的素材，根據木紋的不同，能讓每件作品擁有不同樣貌，在創業前他常與親友分享創作，想不到有同事向他購買作品並鼓勵他可到文創市集擺攤，經過市場試水溫培養出客源，讓他信心大增。

他也說，從穩定收入的工程師轉為全職創作職人，最擔心的還是收入問題，透過朋友介紹參加青年局青年職人輔導計畫，獲得更多行銷宣傳及市集、商業活動媒合，在疫情三級警戒期間實體課程或活動都停擺，也有青年局線上課程讓收入不至於斷炊，更提升數位教學能力。