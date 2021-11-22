新北市府將於11月30日舉辦「新北招商高值加倍大會」，其中土地媒合會，今年除有14公頃公有土地，也首納「民間園區」土地，釋出15.3萬坪新店寶高園區及民間廠辦單元，包含知名物件「中華工程土城AI智慧園區」及「雍和建設Taipei Park」，盼助業者快速找到適合土地全力拚疫後經濟；活動也首度舉辦就業博會，邀請南亞科等廠商釋出600職缺。

經發局長何怡明表示，今年以新北振興「加倍奉還」的概念，擴大辦理「2021新北招商高值加倍大會」，除了土地招商媒合服務外，也首次和就業服務處合作，「加倍」辦理就業博覽會，盼望藉由招商企業實質釋出工作機會，讓民眾對新北投資更有感。

何怡明說，土地媒合部分，在「公有土地」匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等用地，釋出約14公頃的公有土地。

另首度擴大納入「民間園區」土地，邀請工業區立體化與招商一條龍服務案，釋出15.3萬坪新店寶高園區及民間廠辦單元，包括知名物件「中華工程土城AI智慧園區」及「雍和建設Taipei Park」，市府也邀請新北市不動產仲介經紀商業同業公會，提供相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，以媒合諮詢櫃台及招商說明會，協助企業快速找到所需用地。

經發局表示，現場也邀請南亞科技、中華工程、微星科技、群光電子與藍天電腦等17家新北企業釋出逾600個職缺，其中技術性職缺總計超過160個，例如半導體設計工程師、研發工程師、產品開發工程師、金屬模具設計工程師與管理職缺等，積極尋找新北在地優秀人才。