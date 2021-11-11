經營85度C的美食-KY(2723)受中國大陸疫情再起及成本上漲影響，2021年第三季旺季不旺、獲利不如預期。考量中國大陸疫情不確定性仍高，抵銷台灣及美國獲利率改善效益，下修今明2年獲利6％、2％，維持「持有」評等、目標價自148元調降至145元。

美食股價10月初觸及159.5元的2個月高點，隨後拉回129～136元低檔盤整。受第三季財報及後市復甦進度不如預期影響，今（11）日開低下跌3.73％至129元，早盤維持逾1.5％跌幅，在觀光股中表現偏弱。三大法人昨日買超221張，本周迄今合計仍賣超118張。

美食第三季營益率「雙降」至7.2％、每股盈餘1.48元，低於市場預期的8～8.4％、1.59～1.81元，主因中國大陸疫情再起、營運旺季不旺，關閉5家門市及2座小型中央工廠，分別認列1500萬元、1700萬元資產減損，加計匯損1300萬元，均使獲利表現不如預期。

展望後市，美食預期中國大陸門市將增至580家，但投顧法人認為新增確診數攀升，將持續壓抑同店營收成長，營益率可能僅持平第三季，抵銷台灣及美國獲利率改善效益。目前預估第四季營收將季增2％、營益率持平第三季，低於市場預期的9％。

投顧法人指出，雖然美食美國10月營收較2019年成長10％、已復甦至疫情前水準，但明年門市數可能維持不變，認為中國大陸復甦進度仍為營運好轉的關鍵因素，對此下修今明2年獲利預期6％及2％、分別估約6.29元及7.26元。

鑒於中國大陸疫情不確定性仍高，近期同店營收成長維持平淡、短期營益率恐難見明顯復甦，投顧法人認為美食股價將持續承壓，維持「持有」評等，目標價自148元略降至145元。另一家投顧法人則考量明年獲利趨勢向上，維持「買進」評等、目標價168元不變。