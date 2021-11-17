康控-KY(4943)因2021年前三季每股大虧達2股本，16日股價開盤跳空跌停。金管會指出，證交所9月便將康控列入財務重點專區預警、要求每月定期公告相關財務資訊。目前111家第一上市櫃（KY）公司中，共有34家達預警指標、被列入財務重點專區，提醒投資人留意相關風險。

不過，證期局副局長蔡麗玲表示，第一上市櫃公司2021年前三季稅前獲利達844億元、年增達53.18％，第三季稅前獲利298億元、亦年增達24.17％，強調大多數的第一上市櫃公司營運及財務狀況仍相當健全。

康控因產品品質及責任歸屬與客戶認知有差距，應收帳款遲未入帳，基於保守原則於第三季一次性提列高達26.3億元的預期信用減損，導致當季每股虧損達17.49元，累計前三季每股大虧達20.13億元。

由於KY公司先前頻頻爆雷，金管會已對此強化監理措施，明定KY公司自今年起，半年報須經會計師「查核簽證」、且經董事會通過及監察人承認，取代現行僅需會計師「核閱」及提報董事會通過規定，將財報監理強度提升至與金融業同等級。

蔡麗玲表示，在更嚴謹的新制上路後，已督導證交所強化對KY公司財報審閱。由於康控財務收入、營收及稅前淨利均較去年同期衰退，證交所9月起便將康控列入財務重點專區，要求公司逐月定期公告高流動性資產、短期借款和1年內到期的長期負債等相關財務資料。

蔡麗玲表示，證交所已請康控及會計師說明預期信用損失評估及會計處理妥適性。截至16日，111家第一上市櫃公司中，有20家第一上市、14家第一上櫃公司因達預警指標，被列入公開資訊觀測站的財務重點專區，提醒投資人留意相關風險。