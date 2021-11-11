台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計877家及78家，共計955家皆已於10日前完成10月營收申報作業。10月份全體上市公司營收總計3兆3303億元，較109年同期成長2887億元(增9.49％)，營收成長公司共650家，衰退公司共305家，較108年同期則成長3126億元(10.36％)。

另累計1至10月全體上市公司營收總計30兆8973億元，較109年同期成長4兆5509億元(17.27％)。

全體上市公司10月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢之主要產業為汽車工業、觀光事業及其他電子業。1至10月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司10月份營收成長較大之產業航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫，較109年同月成長。營收衰退較大之產業，汽車工業因晶片短缺影響供應，觀光事業受國內外疫情影響，其他電子業電腦受終端產品應用成長動能放緩影響，

致本月較109年同月營收衰退。