隨著近年房市交易升溫，契稅稅收也跟著增加，根據財政部最新統計，去年契稅實徵金額達161.5億元、年增約9％，創下史上第三高。契稅自然人申報人中，外國人申報以桃園最多，大陸地區人民申報以新北為最多、桃園居次，顯示往來海外便利度、親民房價與就業機會，是非本國籍買家取得不動產轉進的大宗。

財政部統計顯示，契稅實徵淨額在2016年僅114億元，不過隨著房市交易量升溫，契稅實徵淨額逐年提升。住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，契稅主要來自買賣或贈與取得不動產，不過多數契稅仍來自買賣，近年不動產交易數量增加，加上交屋潮多適用新標準單價，使契稅稅收節節高升。

統計顯示，除了購屋大宗的本國自然人之外，法人申報契稅相當集中在雙北及台中，申報人數均逾1200人，遠高於高雄、桃園、台南，顯示商業密度高的北台灣、中台灣都會區仍是法人置業的重點區域。

在申報人為外國自然人中，桃園以427人居全台之冠，不過房價最高的台北市僅36人為六都之末；大陸地區自然人則以新北市最多達695人，桃園市661人居次；港澳地區自然人則以新北市81人最多，台中市66人居次。

至於申報人年齡層，國人以35～44歲為最大宗，占約32.7%，顯示青壯族仍是目前市場上的購屋主力；外國人更是有高達近八成的比重集中在35～44歲的年齡層，不過大陸地區人民及港澳居民在台置產明顯年齡較高，在45～54歲的年齡層比重遠高於國人。