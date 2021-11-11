賓利去年銷售量創新高 20:582021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國頂級豪華車品牌賓利（Bentley）稍早宣布，去年銷售量1.1萬台創下歷史新高，絲毫未受疫情影響，且火熱需求延燒到今年。今年上半賓利獲利超越過去任何一年的全年獲利，但賓利開始推動燒錢的電動車研發計畫，預計2025年前推出第一台電動車，甚至發下豪語將在幾年內全面改為電動車。 客戶拉貨強勁 捷流第三季EPS創單季次高 維田 今年營收、獲利將創新高 #賓利 #電動車 #銷售量 #創新高 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人權鬥士馬拉拉傳喜訊 完成終身大事 04:102021/11/11 話題觀察 流通量創新高 國際板今年發行可望排史上第三 17:392021/11/11 財經 科技產業園區攜手金屬中心 助佳洪導入AIoT技術創新商業模式 10:402021/11/11 財經 和泰車前三季每股淨利23.19元創新高 17:322021/11/11 財經 全球淨零碳排 挪威、英國、瑞典表現最佳 17:502021/11/11 財經 台東高商校長室「愛與希望杯」盼訪客挹注校內仁愛基金 10:222021/11/11 寶島 《農業科技》茂生轉投資出色 Q4營收樂觀 17:222021/11/11 財經 10月營收表現－九齊 較去年同期翻倍 04:102021/11/11 證券．權證 《電腦設備》樺漢Q3獲利登次高 前3季每股賺8.98元 16:312021/11/11 財經 華碩 迎史上最賺的一年 04:102021/11/11 財經要聞 《電腦設備》維田Q3獲利飆新高 前3季賺贏去年全年 13:072021/11/11 財經 財經熱門新聞 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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