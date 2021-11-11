英國頂級豪華車品牌賓利（Bentley）稍早宣布，去年銷售量1.1萬台創下歷史新高，絲毫未受疫情影響，且火熱需求延燒到今年。今年上半賓利獲利超越過去任何一年的全年獲利，但賓利開始推動燒錢的電動車研發計畫，預計2025年前推出第一台電動車，甚至發下豪語將在幾年內全面改為電動車。