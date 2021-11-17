美股全面收紅推升，台股17日續彈創下17,764點波段新高，但盤面焦點轉向低基期電子、金融股及航空雙雄，公募基金龍頭-元大投信台股基金持續掌握趨勢節奏，17日結算出元大高科技基金、元大2001基金、元大新主流基金、元大卓越基金、元大多多基金、及元大店頭基金多達六檔淨值都創新高，再度展現投資團隊精準的選股功力。

值得一提是，元大「五小福」系列基金中的元大高科技基金也在17日跨越績效里程碑，不僅最新淨值達40.42元，飛越40元整數關，今年來績效達41%，也突破40%大關，另同屬「五小福」系列的元大2001基金最新淨值136.96元，今年來上漲45%，元大卓越基金淨值73.76元，年漲幅35%，也聯手改寫成立的淨值紀錄並推進績效表現。

元大投信力推台股投資，過去幾個月推動元大「五小福」系列基金定期定額，參與扣款的投資人均受惠台股上漲，基金績效水漲船高，而元大高科技基金及元大2001基金齊步攻頂，更讓長期投資人也分享台股成長果實。「五小福」外還有元大店頭基金淨值達到18.91元，元大多多基金淨值達35.8元，元大新主流基金淨值達49.05元，今年來績效分別提升到52%、30%及32%。

元大投信17日創高的六大台股基金，今年平均績效39.1%，直逼40%關卡，較台股大盤今年來漲幅20%多出近倍。

近期台股盤面輪動，操作難度高，但元大投信台股基金各有特色，充分掌握各產業成長機會，如元大2001基金網羅「科技護國神山群」，元大高科技基金著墨電動車、「元宇宙」及5G概念股，基金淨值一連多天都創新高。

法人指出，17日台指期拉高結算，原強股僅剩元宇宙、航運概念股，電子權值股賣壓不小，所幸低基期金融股、被動元件等類股翻揚，觀察近期電金傳三大類股快速輪動，投資人要精準選股不容易，主動式基金除有專業團隊選股，也透過投資組合降低個股波動，適合各類想參與年終行情的投資人布局。