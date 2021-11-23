過去三個月受到電子供應鏈雜音紛傳及中國政策利空等因素影響，台股呈現震盪走勢，電子指數及櫃買指數過去三個月報酬分別下跌1.2%、1.4%，同期間台灣科技類基金三個月績效排名前十強績效仍維持在一定水準，今年以來績效也贏過大盤的15.3%(截至2021/10/31)，顯示經理人靠著挑對強勢股，掌握住投資時點的節奏，表現仍然令人刮目相看。

據統計，國內科技類被動型基金近三個月績效排名前十強包括：安聯台灣科技、兆豐國際電子、群益創新科技、新光創新科技、富邦科技、日盛高科技、瀚亞高科技、聯邦精選科技、野村ｅ科技以及統一奔騰等。

兆豐電子基金經理人陳彼得表示，近期加權指數呈現震盪格局，後續仍以個股表現為主。時序進入年底，除了關注企業全年的業績表現外，也會開始聚焦2022年營運仍可望持續強勁的企業，科技產業在規格升級趨勢下，高效能運算(HPC)及人工智慧(AI)應用帶動的IC設計服務與載板需求增加；晶圓代工受惠成熟製程與先進製程需求強勁，這些受惠技術創新與新概念帶動的結構性成長的企業都將是基金的布局重點。

兆豐投信指出加上過去三個月股市震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底整理完成，投資價值浮現，近期受惠美國電動車相關個股財報表現亮眼與科技大廠力推元宇宙概念下，台灣相關中小型類股股價表現十分亮眼，且多家重量級企業法說會釋出對第四季業績持正面看法，隨著時序進入第四季到隔年第一季的科技消費旺季，建議投資人可以逢低布局科技基金。