「國民ETF」元大高股息（0056）今年僅花12天完成填息，打破去年28天填息的最佳紀錄，不只如此，0056今年配息金額1.8元相較去年再成長12.5%，優異成績深受百萬受益人肯定，接下來還有元大高息低波(00713)、元大MSCI金融(0055)和元大臺灣ESG永續(00850)等三檔ETF將於11/19除息，投資人最遲應於11/18前買進並持有，方能參與除息。

元大高息低波(00713)是「元大高股息家族」今年除息最後一棒，自成立以來配息金額逐年成長，過去三年分別配發1.55元、1.6元、1.7元，今年預計配發3.15元，一舉突破歷史新高！今年配息金額不僅相較去年成長超過八成，以11/12收盤價計算，配息率達6.95％。

元大投信ETF研究團隊表示，除了00713配息金額成長之外，還有兩檔即將於本月除息的ETF配息金額也較去年再成長，包含囊括17檔金融股的元大MSCI金融(0055)和訴求永續投資的元大臺灣ESG永續(00850)。0055涵蓋存股族最愛的一籃子金融股，同時也是少數今年以來突破三成報酬率的台股ETF之一；00850將永續投資元素融入產品核心，深獲投資人認同，根據證交所每月公布定期定額資料顯示，00850長久以來躋身定期定額ETF排行榜前十強，其價格約0050四分之一，更是小資族參與台股的投資利器。元大投信ETF研究團隊建議投資人以投組方式切入，更能兼顧息收與資產增值。例如熱愛金融股的存股族可以00713搭配0055方式把握各大產業的豐厚股息；期盼永續共存愛地球的投資人則可以00713搭配00850兼具領息與永續投資。元大投信產品線涵蓋主被動，投資人同時持有共同基金和ETF的情況相當常見，為解決投資人在各平台間反覆查詢的痛點，特打造全新APP「元大基金先生」，整合共同基金及ETF資訊，提供投資人一站式金融理財服務。「元大基金先生」更領先市場推出「ETF配息紀錄查詢」功能，投資人如參與上述三檔ETF除息，就能在APP上查詢相關資訊，有效協助愛息族規劃生活所需的現金流。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。