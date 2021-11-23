拉美基金近一季以來表現疲弱，近20檔經核備的拉美基金報酬率均為負值，FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為，Fed明年將進入升息周期，必須留意拉丁美洲等新興國家的經濟成長與債務狀況。

據統計，近一季拉美基金績效普遍呈逾1成的負報酬，楊傲正分析，Fed明後年將展開新的升息週期，料將帶動美元上漲，由於拉丁美洲等新興國家政府及企業發債，多以美元計價，加上不少國家原本就債台高築，一旦Fed政策利率持續調升，這些國家的還債成本恐將不斷提高。倘若國家經濟及企業獲利成長不足以因應債務負擔，恐將重蹈2013~2015年Fed開始縮債升息後產生的債務危機。

楊傲正指出，一般而言，升息的前提主要是基於經濟前景樂觀，然而，目前新興國家卻是貨幣政策與經濟成長脫軌。拉美等新興國家因為高通膨而不斷升息，但經濟卻依然疲弱，貨幣更不斷貶值。若這些國家的經濟成長與貨幣政策依然背離的話，股匯債市表現恐不妙，必須格外小心。

包括晉達環球策略拉丁美洲小型公司基金，安本標準拉丁美洲股票基金，法巴拉丁美洲股票基金及柏瑞拉丁美洲股票基金等近一季的績效均為負值，且平均都在1成以上。