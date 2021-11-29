新變種病毒「omicron」相繼在南非、以色列、香港傳出病例，不少政府已立即提高旅遊警戒，市場情緒受打擊，恐慌指數上周五狂飆逾50%，上周新興亞股幾乎全倒，僅越南逆勢上漲2.8%。

恐慌情緒侵擾，上周外資大力提款印度、台股，金額分別為20.1億美元、19.2億美元，印度淨流出金額為近22月新高，台股則是3個月來新高，上述兩市場也是跌幅最深的，分別達4.2%、2.5%；相比之下，南韓股市顯得冷靜，不僅上周淨流入10.3億居吸金王，並連續4周獲加碼，下修幅度相對輕微，僅1.2%。

中信綠能及電動車ETF（00896）經理人張苡琤表示，疫情與升息仍然是目前市場投資人心中的重要關鍵字。前者由於更多突變的新型變異株出現，為疫情降溫的添增更多變異數，歐洲部分國家也因冬季疫情蔓延，提高封鎖層級，全球經濟復甦的腳步可能再度漏拍；後者則是根據近期聯準會11月會議記錄，決策官員傾向加快縮減購債規模、升息進度也可能提前。兩項負面消息導致台股震盪下跌。雖然短期創高格局遭破壞，但根據過去經驗，12月擁有傳統法人、集團作帳題材支撐，唯一年中上漲機率最高的月份之一，連續性重挫的走勢相對少見，回檔不失為布局時機。

張苡琤認為，展望未來市場長期局勢，國際淨零碳排趨勢下的綠能商機值得持續關注。各國政府已經開始響應國際永續目標，除訂出排碳交易市場，碳稅也在規劃階段。以上政策變遷將對企業營運決策產生實質影響，且國際投資市場也會更傾向投資布局永續發展的企業，規避未來環境議題可能帶來的潛在風險。企業降低碳排的方式除降低紙張用量與用電量外，不少企業偏向採用綠能發電、提高綠能發電量的作法，有望刺激綠能產業發展，建議投資人不妨多加留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市上周突破1500點心理關卡，再度改寫歷史新高。儘管短線南非變種病毒抑制投資短線投資氣氛，但中長期來看，越南經濟保持韌性，及2022年至2024年政府預計推出大規模刺激方案，有助越南經濟及企業獲利增長，中長期股市表現仍具期待空間。