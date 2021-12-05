深陷債務危機的大陸房企佳兆業集團拼命甩賣資產還債，最新公告顯示，佳兆業至今尚未償還山高金融1.25億美元的貸款，山高金融將以1.86億港元向佳兆業收購中環中心38樓全層，佳兆業剛在4月以8.7億港元收購該資產。

山高金融5日晚公告，在2019年12月貸款1.25億美元給佳兆業間接全資附屬公司盛帆，佳兆業集團作為擔保人。現時，該融資協議項下的未償還本金額仍為1.25億美元。山高金融表示，將以最高代價1.86億港元向佳兆業收購中環中心38樓全層。

市場消息指出，佳兆業集團剛在4月初疫情肆虐時，以8.7億港元買下中環中心38樓全層。如今因無力償還貸款，僅過8個月，賣價就較當初縮水近80％以抵債，且售價可能進一步下調。

山高金融還公告，就山高金融向佳兆業認購不超過1.2億美元的票據及訂立抵押協議，當中涉及包括於佳兆業美好的1.035億股股份及佳兆業旗下的葉昌進一步抵押的任何額外股份，已予以抵押作為有抵押負債的持續擔保。各方今日修訂及補充融資協議，將山高金融融資協議下貸款還款日期延長至2022年10月2日。