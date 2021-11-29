證券分析師林鈺凱表示，美股26日四大指數爆跌，令不少投資人嚇出一身冷汗，紛紛擔憂新變種病毒Omicron，是否將再度成為股市惡夢，惟不論疫情問題或股市問題，研判都不必過度悲觀。

自去年以來，不論美國、日本、韓國、大陸、印度、馬來西亞等，疫情慘況都屢見不鮮，但實際對照台股行情，除今年5月疫情在台灣二度擴散外，其他各國的外部狀況，都不曾對台股造成太大、或太長遠的影響。

此外，雖Omicron傳播力的強勁，惟目前已有研究顯示，這個變異病毒引發的症狀，為肌肉痠痛、疲勞、輕微咳等輕症，恐慌意識可望快速下降，加上今年世界各國民眾防疫意識本就不低，故股市的止穩將會比想像中更快。

最後，美國聯準會（Fed）鷹派與鴿派間，也已有共識，今年底必須縮減購債，明年則會走入升息階段以抑制通膨，但倘若疫情持續升溫，身為世界火車頭的Fed，就有調整決策的必要性。因此，先前市場最擔憂的縮減購債與升息，說不定有望放緩腳步，這對於市場來說，是當然的好消息。

個股方面，本周納入投資組合的樺漢，元宇宙概念股啟動，股價29日逆勢大漲逾6％。

展望後市，新冠疫情爆發已近兩年時間，全世界對於疫情已有足夠了解，以及相對應的機制，此時雖然再度出現新的變種病毒，惟影響程度可望大大減低，而危機反倒也可能成為是一個投資人進場的好時機。

盤勢預測：

美股26日四大指數爆跌，令不少投資人嚇出一身冷汗，紛紛擔憂新變種病毒Omicron，是否將再度成為股市惡夢，惟不論疫情問題或股市問題，研判都不必過度悲觀。

自去年以來，不論美國、日本、韓國、大陸、印度、馬來西亞等，疫情慘況都屢見不鮮，但實際對照台股行情，除今年5月疫情在台灣二度擴散外，其他各國的外部狀況，都不曾對台股造成太大、或太長遠的影響。

此外，雖Omicron傳播力的強勁，惟目前已有研究顯示，這個變異病毒引發的症狀，為肌肉痠痛、疲勞、輕微咳等輕症，恐慌意識可望快速下降，加上今年世界各國民眾防疫意識本就不低，故股市的止穩將會比想像中更快。

最後，美國聯準會（Fed）鷹派與鴿派間，也已有共識，今年底必須縮減購債，明年則會走入升息階段以抑制通膨，但倘若疫情持續升溫，身為世界火車頭的Fed，就有調整決策的必要性。因此，先前市場最擔憂的縮減購債與升息，說不定有望放緩腳步，這對於市場來說，是當然的好消息。

展望後市，新冠疫情爆發已近兩年時間，全世界對於疫情已有足夠了解，以及相對應的機制，此時雖然再度出現新的變種病毒，惟影響程度可望大大減低，而危機反倒也可能成為是一個投資人進場的好時機。