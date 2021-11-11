高端（6547）11日宣布，該公司於10/26日獲選為世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗，WHO在哥倫比亞、馬利、以及菲律賓展開團結試驗疫苗收案，截至目前已在三個國家，超過40個試驗中心完成4000位受試者收納。

WHO團結試驗疫苗是一項多國多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、隨機對照的第三期數萬人規模臨床試驗。高端疫苗是目前唯二入選的疫苗之一，由全球首屈一指的科學家和專家組成的獨立疫苗優先次序諮詢小組挑選，獲選加入此項全球團結試驗。

高端受惠新冠疫苗取得衛福部緊急使用授權上市施打，帶動該公司掛牌3年多來首度轉盈，第三季稅後純益6.8億元，每股純益3.22元；前三季每股賺1.63元。

此外，10月營收5.87億元，也寫下歷史次高，月增13.04%、年增438倍；前10月營收18.38億元，年增3096倍。

由於高端此次加入WHO 團結試驗疫苗三期試驗，預計將為公司省下百億元的臨床費用下，也帶動該公司股價表現持穩，11日收盤價為221元。

全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，截至今日，全球超過2.5億人確診，逾500萬人死亡，而試驗國家如哥倫比亞與菲律賓，確診累計總數達數百萬人，每日平均確診人數約有2000例，可見疫情嚴峻。

團結試驗疫苗選擇在跨越三大洲的三國進行萬人以上的傳統三期試驗，以獲得安全性及針對新冠病毒變異株的保護力相關數據，有助於加速試驗進行，評估具有潛力的候選疫苗，發現更多有效的疫苗保護世界各地的人們免受新冠肺炎危害。

有鑑於現階段疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資，高端疫苗將持續配合WHO團結試驗疫苗團隊，投身解決全球新冠疫苗短缺且分配不均的行列。目標取得國際認證，為全球群體免疫貢獻。