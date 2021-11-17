柯文哲批高端混打「不負責」 陳時中冷回：政務官都負政治責任

中央流行疫情指揮中心日前宣布高端混打政策，遭台北市長柯文哲批評「這不是混打，而是重打」，更直指指揮中心的說法完全不負責任。衛福部長陳時中今天受訪時回應，「對於所有相關政策，政務官都付政治責任」。

指揮中心12日宣布針對已接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾，可補接種2劑AZ、BNT或莫德納疫苗。外界質疑高端混打他牌疫苗是否有科學數據？陳時中表示，這是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）大家的決定，是因應國外檢疫方式的措施；安全性方面，個別疫苗都有基本安全性在，間隔一段時間施打，基本上不會有加成的情況。

國產高端疫苗打不完，15日立法院國民黨團更揭露有24萬劑即將在本月底到期。陳時中今天對此表示「我倒沒有收到這樣的訊息」，只知道今年底有800劑要過期，在地方政府手上，在我們庫存沒有。

至於第15期混打政策何時公布？陳時中先說「我不知道，今天主要在立法院」，隨後表示應該今天或明天就會確定。有媒體追問是否考慮開放莫德納混打BNT，他表示目前專家還沒有對此作建議。

目前國內兩劑疫苗覆蓋率僅4成，醫師沈政男16日指出，台灣兩劑疫苗涵蓋率可能無法達到75％，明年絕對無法脫下口罩。陳時中對此僅表示「不用這麼悲觀，大家努力」。