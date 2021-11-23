109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽幫助政治大學拿下隊史挑戰公開男一級首冠的前鋒張鎮衙，頂著冠軍賽MVP光環進入110學年賽季，不過卻從板凳出發，個人數據也不錯，繼22日對台灣大學單場16分演出，23日出戰萬能科大再繳15分，助隊108比89收下預賽2連勝。

從國中時期就受到矚目的張鎮衙，高中是HBL勁旅南山高中成員，他坦言，想不起來上一回在正式聯賽打替補是什麼時候，「之前頂多就是到國外參加訓練營，或是進入國家隊打國際賽時在板凳待命。」

張鎮衙更透露，打替補不是球隊戰術考量，而是他自動向教練陳子威提出的，「這賽季我已經大四了，打完計畫也要挑戰職業舞台，但我認為一開始起步可能會是替補角色，想說利用UBA最後一個賽季提前適應不同的角色。」

為了幫助張鎮衙成長，陳子威除了讓他嘗試替補角色，也讓身高195公分的張鎮衙從大前鋒轉練小前鋒，藉此增添在職業賽事出賽空間。

除了張鎮衙替補繳出雙位數得分，來自塞內加爾的外籍生丁恩迪，打出32分、19籃板代表作，先發後衛游艾喆14分、11助攻；萬能科大以大二前鋒李家俊19分最高，兩位外籍生蓋比、張傑瑋各贊助17分、16分。