高端新品、環保材產品助力，永裕(1323)第三季營收年增19.37％，創單季新高，獲利年增14.21％；前三季營收年增10.8％，EPS 2.26元。上海永裕已接獲生物診斷客戶下單量產檢測新冠病毒檢體的裂解管(Extraction tube)，在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨動能，搭配深化製程自動化、精實兩岸管理，營運蓄勢更上層樓。

永裕表示，2022年營運聚焦高端化妝品、環保材及生技包材(疫苗瓶、新冠檢測檢測新冠病毒檢體之裂解管等)。其中，配合國際品牌商導入生質材料，包材比重將拉高，且此類產品毛利率優於平均值，對營運持正面挹注。

永裕主營化妝品·家庭用品、藥品等之包材容器，生產基地除台灣台南仁德(7534坪)、中國上海閔行區(10046坪)，江浙嘉善新廠的華東永裕(12110坪)因疫情影響及配合公部門審批作業，預計2022年第三季完工投產，強化自動化生產。

永裕表示，前三季營運雖面臨新台幣匯率升值之干擾，在因高端新品、環保材產品投產挹注下，營收仍交出二位數成長，優於預期。在經濟體陸續解除活動管制，對病毒檢測需求擴增，檢測新冠病毒檢體的裂解管已開始量產，後續業績不看淡。

強化長期利基能量，永裕除已開發有機類環保塑材，兼具減塑及有利塑膠分解，開始大批量生產，並推動複合性多層產品開發、GMP級之醫藥及保養品包材研發；另規劃關燈生產、全自動製程，興建永裕塑膠有限公司廠房，拓展中國包材市場。