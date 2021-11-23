匯豐持續深耕台灣，匯豐(台灣)財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，成為台灣財富管理領導品牌承諾不變，未來四年匯將以每年數億台幣的投資規模，今年以來招募新財管人才近百人，未來5發展財富管理業務、產品與服務的精進與數位化平台，以滿足客戶的多元理財需求等面向。

匯豐亞洲14個國家中，匯豐台灣的表現持續交出優秀成績單，財富管理業務方面，台灣排名第四，僅次於香港、大陸、新加坡。無擔保放款業務餘額(包括信用卡與個人信貸業務)，台灣排名第四，僅次於香港、新加坡、馬來西亞。房貸業務餘額，台灣排名第五，僅次於香港、澳洲、大陸、新加坡。在集團內，匯豐台灣不論是財富管理或是消金業務，皆名列前五。

在產品面向，匯豐台灣擴大基金產品，引進4家全新的基金公司產品，包括柏瑞、百達、法巴及鋒裕匯理等，提高產品競爭力與完整客戶的資產配置。此外，匯豐集團響應匯主管機關對永續金融的重視，上架28檔ESG相關的財富管理產品，滿足客戶的多元投資需求。人才招募方面，匯豐台灣今年以來至今，已經招募近百的財富管理新進同仁，未來4年(至2025年)持續擴充，以期台灣財富管理團隊人數達到相對應的規模，上看逾400人。