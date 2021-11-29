台灣大車隊(2640)集團旗下品牌「55688代駕」推出全新服務「時時駕」搶攻頂級商務市場，首波服務範圍涵蓋雙北，結合共享服務的概念，滿足商務高階主管駕駛與臨時專業駕駛需求。「55688代駕」現在與台灣賓士共同推出「Mercedes-Benz賓士暢行」車主專屬代駕服務，導入賓士國際原廠教育訓練進行人員專業培訓，讓駕手們的專業知識及操駕技術再升級。

因應年終都會區商務人士年底洽公聚餐外出高度需求，「55688代駕」率先在台北市、新北市推出「時時駕」全新服務，服務方式以時計費，只要於一小時前預約，每小時移動距離最遠可以行駛至40公里，不須額外支付其他費用與訂金，還能提供跨縣市移動服務，民眾只要直接透過55688 APP或手機市話撥打55688即可預約，不論是高階商務主管司機需求、一般商務移動、預防疲勞駕駛、接送小孩、親子出遊、旅遊駕駛等，「時時駕」都能滿足任何情境的代駕需求。

台灣大車隊集團旗下品牌「55688代駕」新服務「時時駕」透過台灣大車隊高效派遣系統的科技助力，能夠提供最即時性的代駕服務，滿足企業高階經理人與消費者們的急迫性駕駛需求。本次55688代駕更與「Mercedes-Benz 賓士暢行」車主專屬服務，特別安排優質的專業駕手，完成台灣賓士原廠教育訓練專業培訓，訓練課程經由原廠專業講師從入門車款至最頂級車款，分別從車輛設計、特性、配備、操控及市場定位引導專業駕手們熟知每款賓士車輛的特點，以充分提升專業知識及操駕技術，以期轉化為高品質的用戶體驗享受。