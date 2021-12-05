今年逾500人次參加的「新住民二代多元智慧培力課程」，學員父母大多來自中國大陸、越南、印尼、緬甸、泰國等地，由於多年來培育新二代建立自信、展現自我，並獲得雙北新住民家庭廣大迴響。舉辦方國泰慈善基金會與伊甸基金會5日向全民呈現培育成果，現場由學員帶來多元文化的精彩演出。

新住民和新二代人口數持續成長，目前已突破百萬大關，對台灣社會的影響力日增，而住民族群的融入、文化尊重也是不容忽視的議題。自2010年就攜手合作的國泰慈善基金會與伊甸基金會，今年不畏疫情持續辦理，希望透過培育新住民二代課程，引導新族群融入台灣社會，進而發揮新二代優勢。

主辦方表示，目前新二代培力課程的學員多數來自雙北地區，12年下來，超過1.5萬人次參加，大部分學員從小學就加入、且持續三年以上，甚至一位學員連續參加12年不缺席，現在就讀大學。課程社工表示，開課初期學員多屬害羞、內向、不太敢講話類型，經過幾年的引導與訓練，現在比較自主獨立，也不需要家長陪同。

新二代多元培力課程是為國小生至大學生打造的長期帶狀課程，從國小開始即陪伴學員成長，為使新二代青年在團隊中應用並實踐所學，國泰與伊甸已於2021年起為新二代青年規畫專屬課程，培訓學員決策力、創造力、社群力、冒險力、問題解決力、連結力、知識力等七大優勢能力，將所學實踐應用，邀請社區營造方面的達人加入，一同關心新住民人口最多的社區—萬華，攜手打造「微型社區改造計畫」，以新二代青年力量回饋鄉里。